Ungheria a Pe, contro noi caccia streghe

(ANSA) - BRUXELLES, 10 SET - "Il premier Orban sarà franco e diretto sulle accuse del rapporto Sargentini, al Parlamento europeo, domani. Il rapporto non solo contiene errori, ma anche bugie, e casi già chiusi. E' un tentativo disperato a favore dei politici della sinistra liberale, per mettere in piedi un tribunale. E' una caccia alle streghe contro l'Ungheria, ed è pericolosa" perché punta a "dividere l'Europa in due". Così il portavoce del governo, Zoltán Kovács, sul voto al Pe sull'avvio delle procedure dell'articolo 7 sullo stato di diritto.