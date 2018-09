Sostenitori Navalny si accampano a Mosca

(ANSA) - MOSCA, 10 SET - Alcuni giovani sostenitori dell'oppositore Alexei Navalny hanno dato inizio a una protesta "permanente" contro il "potere" in Russia. Lo hanno comunicato su Telegram. Ne dà notizia Znak.com. I ragazzi hanno scelto come punto di raccolta il viale Strastnoy, nel centro di Mosca, nei pressi della statua del poeta Aleksandr Tvardovsky, situata in un'area pedonale. Gli attivisti hanno scritto che chiunque voglia unirsi deve portare "acqua, cibo, indumenti caldi e caricatori dei cellulari".