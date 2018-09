Moavero a Bengasi incontra Haftar

(ANSA) - ROMA, 10 SET - Il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi è a Bengasi, in Libia, per incontrare il maresciallo Haftar. Lo rende noto un tweet della Farnesina precisando che l'incontro è focalizzato al "dialogo politico inclusivo promosso" dall'inviato speciale Onu per la Libia, Salamè, "con tutti gli interlocutori per una Libia unita e stabile".