Vucic, 'su Kosovo accordo lontano'

(ANSAmed) - BELGRADO, 9 SET - Per il presidente serbo Aleksandar Vucic, una soluzione della disputa sul Kosovo è ancora lontana, ma l'importante è che si continui a parlare e a dialogare con la parte albanese. "Per un accordo non c'è niente di concreto. Non siamo neanche vicini a una soluzione, ma noi vogliamo continuare a parlare, perchè questo è molto importante", ha detto Vucic nel suo discorso ai serbi di Kosovska Mitrovica al termine della sua visita ieri e oggi in Kosovo. Sulle prospettive di accordo "non sono ottimista e non posso dire nulla di nuovo", ha aggiunto il presidente. "Ma nuovo è che da questo luogo non voglio dire brutte parole contro gli albanesi, contro chi oggi ha eretto barricate contro di me, e neanche contro chi ha fatto finta che non sia accaduto nulla", ha affermato Vucic con riferimento alla Kfor e al resto della comunità internazionale, che, secondo Belgrado è costantemente schierata con Pristina.