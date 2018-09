Svezia: exit poll, populisti al 16,3%

(ANSA) - ROMA, 10 SET - Sotto alle aspettative la performance della destra radicale populista dei Democratici Svedesi che, secondo i primi exit poll della Tv4, si sarebbero fermati al 16,3% (per i sondaggi della vigilia avrebbero sfiorato il 20%). I socialdemocratici avrebbero invece ottenuto il 25,4% che se confermato rappresenterebbe il peggior risultato dal 1908.

Ma i grandi vincitori alle elezioni in Svezia, stando agli exit poll, sono i piccoli partiti. In primis gli ex comunisti, Sinistra, che hanno quasi raddoppiato il loro ultimo risultato e si sono aggiudicati il 9,8%. Bene anche il partito di centrodestra, Centro, e i cristiano democratici che hanno incrementato di un terzo le preferenze del 2014.