Oltre 300 migranti salvati da Spagna

(ANSA) - MADRID, 9 SET - Il servizio marittimo spagnolo ha tratto in salvo nel weekend oltre 300 migranti che tentavano di attraversare il Mediterraneo per raggiungere l'Europa. Circa 160 persone a bordo di sei imbarcazioni sono state salvate ieri mentre altre 172 che si trovavano su 4 barche sono state recuperate stamane nello Stretto di Gibilterra.

La Spagna è diventato il principale punto di ingresso per i migranti e i trafficanti che li aiutano a raggiungere le coste d'Europa. Secondo le Nazioni Unite, solo quest'anno sono giunte nel Paese 34.994 migranti, mentre ad oggi i morti mentre tentavano di attraversare il Mar Mediterraneo sono 1.565.