Kosovo: Thaci, capisco proteste albanesi

(ANSAmed) - BELGRADO, 9 SET - Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha detto di comprendere la decisione della popolazione albanese e dei veterani dell'Uck di erigere oggi blocchi e barricate per impedire la visita del presidente serbo Aleksandar Vucic all'enclave serba di Banje (nel Kosovo centrale). "Come presidente del Kosovo capisco la reazione dei cittadini che hanno espresso una rivolta giustificata contro la visita.

Ciò dimostra che il dolore e le ferite della guerra sono ancora fresche", ha detto Thaci su Facebook. Egli tuttavia ha aggiunto che "negli sforzi per la pace e la riconciliazione le proteste e i blocchi stradali non aiutano". Thaci ha al tempo stesso detto di comprendere anche la delusione della popolazione serba per non aver potuto incontrare il presidente Vucic.