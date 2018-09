Migranti: Juncker vara polizia frontiera

(ANSA) - BRUXELLES, 8 SET - Creare per la prima volta un'autentica polizia di frontiera europea e trasformare il controverso controllo dell'immigrazione irregolare in una competenza comunitaria. E' quanto intende fare la Commissione europea - scrive il giornale El Pais - approvando un progetto legislativo, che dovrebbe essere annunciato nel discorso sullo stato dell'Unione europea che il presidente dell'esecutivcomunitario Jean-Claude Juncker terrà mercoledì 12 settembre a Strasburgo. Il progetto prevede la creazione di una vera e propria Guardia europea delle coste e dei confini, che dovrebbe avere capacità di sorveglianza sul territorio europeo, ma anche la possibilità di intervenire in Paesi terzi e con poteri di partecipazione ad operazioni di rimpatrio.

Da diversi anni si era presa in considerazione tale proposta, che però non era andata mai oltre la carta, in particolare per la riluttanza da parte di diversi Paesi, timorosi di una cessione di sovranità, spiega El Pais.