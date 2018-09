Media, pronta bozza doppia cittadinanza

E' pronto il parere della commissione di esperti in merito alla concessione della cittadinanza austriaca ai sudtirolesi. La notizia della Tiroler Tageszeitung viene smentita dalla Fpoe, che però conferma la presentazione del disegno di legge entro l'anno. I sudtirolesi di lingua tedesca e ladina potranno votare per il Nationalrat, il parlamento austriaco. Il servizio civile scatterà invece solo se il neo cittadino ha la residenza in Austria, scrive il giornale. Lo stesso vale per le prestazioni sociali.