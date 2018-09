007 Gb, Novichok poteva fare una strage

(ANSA) - LONDRA, 7 SET - Toni sempre più estremi nella polemica fra Gran Bretagna e Russia per il tentato avvelenamento nervino dell'ex spia doppiogiochista Serghiei Skripal e di sua figlia Iulia avvenuto il 4 marzo a scorso a Salisbury, dopo l'incriminazione di due sospetti esecutori indicati da Londra come agenti del Gru, l'intelligence militare di Mosca. Fonti anonime della sicurezza britannica, citate dal Times, sostengono che - in teoria - l'uso "sconsiderato" dell'agente chimico individuato come una tossina di tipo Novichok avrebbe potuto fare una strage. E uccidere fino a "4.000 persone" se l'intera dose ritrovata in un profumo fosse stata sparsa nell'ambiente.

Uno scenario ipotetico, ma comunque spaventoso e sulla base del quale - mentre tabloid come il Daily Mirror arrivano a suggerire che il Novichok sia stato introdotto nel Regno da funzionari sotto copertura "diplomatica" - i servizi di Sua Maestà rilanciano la campagna per una cyber ritorsione contro Mosca.