Macron giù nei sondaggi, vara rimpasto

(ANSA) - PARIGI, 4 SET - Crollo spettacolare nei sondaggi per Emmanuel Macron, la cui popolarità, secondo uno studio Ifop, è scesa al 31%, raggiungendo un risultato peggiore del suo predecessore François Hollande. Intanto oggi il capo dell'Eliseo ha varato il rimpasto di governo con il presidente dell'Assemblea Nazionale francese, Francois de Rugy, che sostituirà il ministro dimissionario per la Transizione Ecologica, Nicolas Hulot. Ex ecologista, 44 anni, si è sempre mostrato leale e fedele a Macron. L'ingresso di De Rugy nel governo permetterebbe anche di 'allontanarlo' dal capogruppo di En Marche all'Assemblea, Richard Ferrand, con cui si dice non corresse buon sangue. Oggi anche l'addio della ministra dello sport Laura Fessel, "per motivi personali", che sarà sostituita dall'ex campionessa di nuoto francese Roxana Maracineanu. Di origini rumene, 43 anni, Maracineanu è figlia di rifugiati politici emigrati in Francia.