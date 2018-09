Libia: Tajani, Pe faccia sentire voce

(ANSA) - BRUXELLES, 4 SET - "Il Parlamento europeo deve far sentire la sua voce sulla crisi in Libia nella prossima plenaria. Solo agendo uniti possiamo lavorare per la pace e la stabilità. Gli Stati Membri devono smettere di promuovere le proprie agende nazionali, danneggiando tutti i cittadini europei". Lo scrive in un tweet il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani.