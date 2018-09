Francia invasa cinghiali, contromisure

(ANSA) - PARIGI, 4 SET - I cinghiali proliferano anche in Francia e l'uomo - unico loro predatore - corre ai ripari.

Sarebbero 4 milioni sul territorio francese e - secondo il grido d'allarme degli agricoltori - sono colpevoli di danni sempre più gravi e numerosi alle colture ma non solo: per colpa loro sono in aumento anche gli incidenti stradali.

Il governo, nonostante la fase politica non semplice, sta per varare un comitato di lotta contro i danni causati dal cinghiali e animali di grande stazza, che sarà operativo dal 6 settembre.

"Abbiamo troppi danni legati ai cinghiali nelle nostre pianure, nelle culture, nei campi, negli orti, nelle vigne, ovunque", è l'allarme lanciato alcuni giorni fa dalla presidente della Federazione degli agricoltori, Christiane Lambert.

Secondo Lambert, ogni anno vengono abbattuti 700.000 cinghiali su 4 milioni di esemplari, mentre 30 milioni di euro sarebbe il totale dei danni causati dagli invadenti animali.