Brexit: 2,6 mln elettori cambiano idea

(ANSA) - ROMA, 4 SET - Oltre 2,6 milioni di elettori britannici hanno cambiato idea sulla Brexit: ora sono contrari a un'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. E' quanto emerge da un sondaggio della Focaldata realizzato per il gruppo Best for Britain, che si batte affiche' il Paese resti nella Ue.

Secondo quanto riporta il quotidiano Independent, se questi elettori avessero votato per rimanere nella Ue al referendum del 23 giugno 2016 il popolo del 'Remain' avrebbe vinto in modo netto.

La maggioranza degli elettori che hanno cambiato idea sono laburisti, indica il sondaggio, e questo dovrebbe aumentare la pressione sul leader del partito Jeremy Corbyn ed indurlo ad assumere una posizione più dura contro la Brexit.

Dal sondaggio emerge inoltre che 970.000 persone che nel 2016 hanno votato contro la Brexit oggi voterebbero a favore: il partito anti-Brexit, quindi, registra un guadagno netto di oltre 1,6 milioni di persone.