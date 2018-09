Brexit:May a Johnson,servono leader seri

(ANSA) - LONDRA, 3 SET - Il Regno Unito ha bisogno per la fase cruciale dei colloqui con Bruxelles sulla Brexit di "una leadership seria con un piano serio, ed è esattamente ciò che ha con questo primo ministro" e con la sua strategia. Theresa May raccoglie la sfida interna al partito conservatore britannico di Boris Johnson e replica seccamente - attraverso un portavoce - alle pesanti critiche rivolte oggi sul Daily Telegraph dal suo ex ministro degli Esteri alla linea negoziale fissata dal governo nella riunione di Chequers: linea che aveva portato Johnson e un altro falco 'brexiteer', come David Davis alle dimissioni e che secondo l'ex titolare del Foreign Office rappresenterebbe di fatto una resa nei confronti dell'Ue.

Accusa che Downing Street respinge, rimproverando peraltro a Johnson di non proporre alcuna "idea nuova" alternativa.