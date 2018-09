Polizia in allerta per cortei a Chemnitz

E' massima l'allerta in Sassonia, dove la polizia di Stato, secondo quanto riferisce la Faz, ha richiesto il supporto di tutte le forze disponibili nel Paese, in vista delle manifestazioni di massa in programma in serata a Chemnitz. Nei giorni scorsi neonazisti ed esponenti della destra radicale hanno provocato nella città scontri e disordini, dopo la morte di un 35enne tedesco in una rissa, per la quale sono stati arrestati due immigrati.

La federazione tedesca di calcio ieri ha annullato la partita che avrebbe dovuto essere giocata oggi tra la Dynamo Dresda e e l'Hamburger SV, in modo da avere a completa disposizione tutti gli agenti in vista delle nuove dimostrazioni.

Nel pomeriggio, intanto, si è svolta una contromanifestazione sempre a Chemnitz, con diverse centinaia di persone scese in piazza "contro l'odio" e la xenofobia.