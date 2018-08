Ucciso leader separatisti a Donetsk. Mosca accusa Kiev

La tensione torna a salire nel Donbass, la regione separatista ucraina appoggiata dalla Russia dove, sin dal 2014, si vive in un vero e proprio conflitto congelato. Alexander Zakharchenko, capo di una delle due autoproclamate repubbliche ribelli, quella di Donetsk, è stato infatti ucciso in quello che è stato definito dai ribelli "un attentato" mentre si trovava nel caffè 'Separatist', situato nel centro della città. Mosca, dal canto suo, ha subito incolpato Kiev di essere responsabile dell'omicidio. Zakharchenko, 42 anni, era a capo della repubblica di Donetsk sin dal novembre del 2014 e, nel corso di questi anni, era sopravvissuto a diversi attentati. La sua buona stella alla fine lo ha però abbandonato e oggi è rimasto vittima di una esplosione mentre si trovava nel caffè - di proprietà, stando a Vedomosti, del capo della sua guardia del corpo - in compagnia del 'ministro' delle Finanze Alexander 'Tashkent' Timofeyev, anche lui rimasto ferito nell'incidente (le sue condizioni di salute non sono al momento note) così come almeno altre tre persone. Le autorità di Donetsk hanno fatto sapere di aver fermato alcuni "sabotatori ucraini" poco dopo l'attentato mentre percorrevano le strade della città in macchina. "Si tratta di un'altra aggressione da parte dell'Ucraina: vendicheremo la morte di Zakharchenko", ha tuonato Denis Pushilin, presidente del Consiglio del Popolo di Donetsk. A dargli manforte ci ha pensato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Ci sono tutte le ragioni per credere che dietro questo assassinio vi sia il regime di Kiev: hanno giù utilizzato metodi simili, più volte, per eliminare persone indesiderate", ha dichiarato. "Invece di rispettare gli accordi di Minsk, e cercare modi di risolvere il conflitto interno, i guerrafondai a Kiev stanno attuando lo scenario terroristico esacerbando la complessa situazione nella regione", ha incalzato. I servizi di sicurezza ucraini (SBU) hanno negato ogni coinvolgimento e hanno puntato il dito contro i "conflitti interni" alle nuove oligarchie di Donetsk e all'opacità dei loro affari. Se, come sempre, Kiev e Mosca tirano l'acqua ai rispettivi mulini, di fatto la situazione sul campo nel Donbass si è aggravata molto nel corso dell'estate e la conta dei morti e dei feriti, da entrambi i lati del fronte, continua a salire.