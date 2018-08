Ue, speriamo presto soluzione su Sophia

(ANSA) - VIENNA, 30 AGO - Sulla missione Sophia spero "in un risultato concreto nelle prossime settimane. Non è e non sarà un esercizio facile, ma è un dovere, perché in questi anni abbiamo provato che l'Ue può fare la differenza nel Mediterraneo". Così l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini, al termine della riunione dei ministri della Difesa dell'Ue. "Perdere questo bene sarebbe un grande passo indietro per gli Stati membri e tutta l'Ue", ha aggiunto.

"Vorrei evitare di vedere un forum rimandare la palla all'altro a tempo indefinito, anche perché" la missione Sophia "funziona, e tutti gli Stati hanno detto che deve proseguire".

Così l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini, spiegando che la vicenda dei porti di sbarco riguarda "due diverse questioni".

Da una parte, evidenzia, "c'è la questione del piano operativo dell'operazione militare, e questo è responsabilità dei ministri della Difesa. Il comando dell'operazione ha bisogno di indicazioni chiare sui porti".