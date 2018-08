Mogherini, non c'è consenso su soluzioni

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - "Al momento non c'è consenso sulle soluzioni pratiche ma c'è sulla necessità di trovarle". Lo ha detto l'alto rappresentante per la politica Estera Federica Mogherini, al termine della riunione dei ministri della Difesa europei, aggiungendo che servono "risultati concreti".

"Non sarà facile - ha ammesso - ma l'Ue è perfettamente in grado di fare la differenza".