Migranti, Trenta a Ue: 'Cambiare regole porti missione Sophia'

"Nel 2015 ci siamo assunti la responsabilità politica di far nascere" la missione Sophia. "Allora si riteneva che l'azione in acque extra-territoriali sarebbe stata solo una prima fase. Le cose in Libia sono andate diversamente e la presenza di Sophia dura ormai da tre anni. Finora, come Italia, abbiamo da soli accolto tutti i migranti salvati. Questo non è più possibile, lo dico a nome del governo. Occorre cambiare le regole". E' un passaggio dell'intervento del ministro della Difesa Elisabetta Trenta alla riunione Ue.

"Per certi versi - ha detto la Trenta - Sophia dimostra che l'Europa sa essere un security provider, ma penso che su Sophia si giochi l'immagine dell'Europa. Siamo aperti a tutti i suggerimenti, che riflettano il concetto secondo cui l'Europa è pronta a rispondere alle sfide che la riguardano. La nostra proposta mira ad introdurre una rotazione dei porti di sbarco e una unità di coordinamento che assegni il porto al Paese competente".

Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, durante una pausa della riunione con gli omologhi europei, è stata avvicinata dal ministro francese Florence Parly e da quello tedesco Ursula von der Leyen, che l'hanno ringraziata per i toni moderati del suo intervento e per il senso di responsabilità dimostrato. Lo riferiscono fonti diplomatiche.