Dazi, sono in corso contatti Ue-Usa

(ANSA) - BRUXELLES, 30 AGO - Da dopo l'incontro Juncker-Trump a Washington in luglio, contatti sono in corso tra Ue e Usa per dare seguito agli impegni presi ed "esplorare le possibilità di un accordo commerciale sui beni industriali, per cui l'Ue è pronta ad andare a zero dazi se anche gli Usa lo sono": una "opportunità di voltare pagina rispetto all'escalation". E, "come concordato, finché ci saranno i negoziati nessun nuovo dazio verrà imposto" sulle auto, ma la Commissione Ue "sta ancora preparando le sue contromisure dovesse sorgerne la necessità". E' il quadro tracciato dalla commissaria Ue al commercio, Cecilia Malmstroem, in audizione all'Europarlamento per fare il punto sulle relazioni commerciali Ue-Usa. "Non c'è una scadenza ma speriamo di vedere progressi il prima possibile, anche se abbiamo avvertito che non negoziamo con la pistola puntata alla tempia", ha aggiunto la commissaria, auspicando che nel pacchetto ci sia anche la revisione dei dazi su acciaio e alluminio.