Vestito nozze Meghan a castello Windsor

(ANSA) - LONDRA, 29 AGO - I vestiti indossati il giorno delle nozze dal principe Harry e dalla sua consorte Meghan Markle verranno esposti al castello di Windsor, dove si è tenuta la cerimonia di matrimonio.

La mostra, 'Un matrimonio reale: il duca e la duchessa del Sussex', si terrà dal 26 ottobre al 6 gennaio per poi trasferirsi al Palazzo Holyrood di Edimburgo dal 14 giugno al 6 ottobre del 2019.

Il pezzo forte della mostra sarà l'abito di Markle, una creazione ad hoc di Clare Waight Keller per Givenchy, accompagnata da un diadema di platino dato in prestito per l'occasione dalla regina Elisabetta.

Il vestito indossato dal principe Harry sarà invece una copia.