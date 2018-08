Migranti: Albania, Italia lasciata sola

(ANSA) - GENOVA, 28 AGO - "L'Italia è stato il Paese più accogliente d'Europa negli ultimi 30 anni, ma è stata lasciata sola e i nervi non sono più saldi, noi siamo intervenuti sperando che l'Europa faccia qualcosa di concreto per risolvere il problema". Così il premier albanese Edi Rama ospite di 'Telenord' a Genova spiega perchè Tirana ha accolto alcuni profughi della nave Diciotti. "Siamo stati noi gli eritrei di una volta. L'Italia era la nostra terra promessa e gli italiani non ci hanno mai lasciato in mezzo al mare", ha aggiunto Rama.