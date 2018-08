Merkel, non c'è posto per odio neonazi

"Quello che abbiamo visto non ha posto in uno stato di diritto". Lo ha detto Angela Merkel, citando i tumulti e l'odio che hanno segnato le manifestazioni dei neonazi, ieri e domenica sera a Chemnitz. Merkel ha difeso l'operato della polizia, "ha fatto quello che ha potuto", ma ha sottolineato di trovare "positivo e importante" che il ministro dell'Interno abbia promesso rinforzi alla Sassonia, in caso di bisogno. Merkel ha anche espresso cordoglio per il 35enne tedesco ucciso in una rissa domenica sera, "fatto spaventoso". Anche il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha condannato gli scontri provocati dalla destra estrema: "Sono sgomento per i tumulti della destra neo-nazista a Chemnitz. Episodi come questi vanno aspramente condannati!", ha scritto su Twitter il cancelliere dell'Oevp, che governa con la destra oltranzista del Fpoe. Ieri sera, nella cittadina sassone, migliaia di manifestanti di estrema destra si sono confrontati con altrettanti contro-manifestanti, provocando scontri e il ferimento di sei persone.