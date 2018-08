Sopravvissuto ad agente nervino Novichok, ora in pericolo vita

È stato di nuovo ricoverato in terapia intensiva ed è in pericolo di vita Charlie Rowley, il britannico che il 30 giugno rimase avvelenato da agente nervino Novichok ma sopravvisse, al contrario della sua compagna, Dawn Sturgess, che invece morì. Lo scrive il tabloid britannico Daily Mirror, che cita il fratello Matthew. Charlie è ricoverato a Salisbury con una sospetta meningite, forse causata dalla letale tossina, lo stessa con cui furono avvelenati l'ex spia russa Serghiei Skripal e la figlia Yulia.

Matthew Rowley, citato dal Mirror online, afferma che il fratello Charles, 45 anni, si è presentato alcuni giorni fa al pronto soccorso Salisbury District Hospital con una temporanea cecità. Ricoverato d'urgenza con una meningite, viene ora sottoposto a esami per stabilirne la natura. Rimasto intossicato in giugno ad Amesbury, nel sud dell'Inghilterra, vicino a Salisbury, da una dose dell'agente nervino, Rowley fu dimesso dall'ospedale il 20 luglio. La fidanzata 44enne invece non ce la fece e morì in ospedale una decina di giorni dopo il ricovero. L'ipotesi è che entrambi siano stati contaminati da un residuo del veleno usato contro Skripal e trovato per caso: ma la donna in modo molto più grave, essendosi probabilmente spruzzata addosso la sostanza contenuta a quanto pare in una boccetta di profumo abbandonata.

Per la vicenda di Skripal e della figlia Yulia - entrambi sopravvissuti al grave avvelenamento dopo un lungo ricovero la scorsa primavera - è salita a livelli altissimi la tensione fra Londra e Mosca, che il governo britannico ritiene responsabile dell'attentato. Il micidiale veleno è stato infatti creato nei laboratori sovietici negli anni '70 e Skripa era un ex agente russo. Accuse che la Russia respinge. Le recenti sanzioni statunitensi contro Mosca, innescate proprio dalla vicenda Skripal, hanno riscosso il plauso del governo di Theresa May.