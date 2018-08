Papa: oggi a Knock, poi messa a Dublino

(ANSA) - DUBLINO, 26 AGO - Seconda giornata in Irlanda per Papa Francesco. Questa mattina si recherà al santuario mariano di Knock dove reciterà l'Angelus. Poi ritorno a Dublino per la messa conclusiva del Meeting Mondiale delle Famiglie al Phoenix Park alle 15.30 (14.30 in Italia).

L'ultimo appuntamento sarà l'incontro con i vescovi. Infine i saluti di congedo e il rientro a Roma. L'arrivo dell'aereo papale a Roma Ciampino è previsto per le 23.(ANSA).