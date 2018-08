Grecia:1 mese fa fiamme,demolizioni Mati

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Continuano i lavori di demolizione a Mati, la località balneare a est di Atene, devastata dagli incendi del 23 luglio scorso. E' qui che si sono contate la maggior parte delle 96 vittime delle fiamme, che hanno minacciato diverse zone dell'Attica, la regione della capitale.

Dall'area sono state rimosse 475 auto, le stesse dove in molti hanno trovato la morte nel tentativo di fuggire. Ieri intanto - riferiscono i media locali - è stato inoltrato agli inquirenti un rapporto nel quale si punta l'indice "contro la negligenza umana". In particolare si fa riferimento all'episodio del 65enne che secondo decine di testimoni avrebbe appiccato le fiamme a dei rovi all'interno della propria villa, non riuscendo poi a contenerle. Questo sarebbe il motivo principale che ha scatenato l'inferno nella cittadina, teatro in particolare della strage di 26 persone, morte abbracciate tra le fiamme.