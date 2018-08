Attacco con coltello in Francia, due vittime. Aggressore ucciso

Paura questa mattina a Trappes, nella regione di Parigi. Un uomo ha accoltellato e ucciso due persone, prima di trincerarsi in una casa gridando "Allah è grande". L'aggressore è stato poi ucciso in seguito all'intervento delle forze speciali della polizia. Le due vittime sono la madre e la sorella dell'uomo, un 36enne schedato come islamista radicale e già condannato per apologia di terrorismo. In seguito all'attacco è rimasta ferita anche una vicina di casa delle due donne.

Malgrado l'uomo abbia gridato "Allah è grande" e una rivendicazione dell'Isis arrivata poco dopo l'accoltellamento, gli inquirenti sono stati da subito molto prudenti sulle motivazioni del gesto e seguono anche la pista di una "lite familiare".