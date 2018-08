Malta, soccorso barcone con 100 migranti

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Questa mattina il Centro di Coordinamento per il Salvataggio di Malta è stato informato di un'imbarcazione in difficoltà a 68 miglia a sud di Malta. Una nave di pattuglia Afm è stata inviata in quell'area, dove ha poi soccorso le persone a bordo della barca. Quest'ultima, che trasportava cento persone e anche due corpi senza vita, stava incamerando acqua ed era in imminente pericolo di affondare. Lo riferisce il governo di Malta in un comunicato.