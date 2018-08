Belgio: Dutroux scrive alle sue vittime

Marc Dutroux, 61 anni, il mostro pedofilo di Marcinelle, che tra il 1995 ed il 1996 sequestrò, violentò e seviziò sei tra bambine e adolescenti, provocando la morte di stenti di quattro di queste, ha sottoscritto una lettera, preparata dal suo avvocato Bruno Dayez, per tentare una riconciliazione con le superstiti e i familiari delle vittime.

Come spiega il legale, la missiva rientra nel tentativo di arrivare ad ottenere la libertà condizionale per Dutroux, da 22 anni in carcere, dopo essere stato condannato all'ergastolo nel 2004. Lo riporta il quotidiano belga Sudpresse.