Spagna: verso esumazione resti di Franco

(ANSA) - MADRID, 21 AGO - Il governo di Pedro Sanchez approverà venerdì un decreto legge per consentire l'esumazione delle spoglie del dittatore Francisco Franco dalla Valle de los Caidos, a nord di Madrid. E' quanto ha annunciato oggi il ministro della Cultura e dello sport José Guirao. "Sembra che il decreto legge sia la formula più adeguata" per cercare di evitare che la famiglia di Franco possa bloccare l'esumazione, ha detto a Cadena Ser il ministro. L'approvazione del decreto legge da parte del consiglio dei ministri eviterà, ha precisato Guirao, che "passi giudiziari possano bloccare la decisione". Il provvedimento dovrà comunque essere approvato dal parlamento di Madrid che riprenderà i lavori a metà settembre. Per il governo del socialista Sanchez, l'esumazione dei resti di Franco e la loro sepoltura in un altro luogo è il primo passo per trasformare in un monumento alla memoria e alla riconciliazione la Valle de los Caidos dove sono sepolti almeno 33.847 combattenti delle due parti della Guerra Civile.