Ue al lavoro per soluzione nave Diciotti

Sul caso della nave Diciotti "siamo al lavoro per trovare una soluzione, la più rapida possibile. Siamo stati contattati dalle autorità italiane e stiamo contattando gli Stati membri". Così Tove Ernst, portavoce della Commissione Ue per la Migrazione. La portavoce non commenta invece le dichiarazioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che nei giorni scorsi ha affermato di voler riportare i migranti in Libia se l'Ue non troverà una soluzione. "Non commentiamo scenari ipotetici", ha detto.



La nave Diciotti della Guardia costiera con 117 migranti a salvati in mare il 14 agosto, attraccherà a Catania, secondo quanto scrive il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli su Twitter. "I valorosi uomini della guardia costiera - prosegue il tweet del ministro - hanno compiuto il proprio dovere salvando vite umane ad appena 17 miglia da Lampedusa. Ora l'Europa faccia in fretta la propria parte".

Salvini stamani ha dichiarato: la nave Diciotti "può anche sbarcare in Italia, basta che i 177 migranti vengano suddivisi, nello spirito di solidarietà europea, che è fatta di 27 Paesi. Facessero la cortesia, dal momento che abbiamo accolto più di 700mila persone arrivate via mare, di fare la loro parte", ha detto Salvini, ribadendo, in caso contrario, l'intenzione di rimandare i migranti in un porto libico.