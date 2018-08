Caduta da nave, salvata dopo 10 ore

(ANSA) - PULA (CROAZIA), 19 AGO - Una donna britannica, che era caduta in mare da una nave da crociera, è stata salvata dalla guardia costiera croata dopo aver passato 10 ore nelle acque dell'Adriatico. Lo ha riferito la stessa guardia costiera.

La donna è stata quindi portata in ospedale a Pula e sarebbe fuori pericolo.

La passeggera era caduta fuori bordo da una nave della Norwegian Star, a circa 60 miglia dalla costa della Croazia, poco dopo la mezzanotte. Ed è stata poi trovata e soccorsa stamattina mentre nuotava poco lontano da dove si pensa sia caduta.

Si indaga sulle circostanze dell'incidente, mentre l'ambasciata britannica in Croazia è stata informata.