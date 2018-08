Tappeto di 500mila fiori a Bruxelles

(ANSA) - BRUXELLES, 18 AGO - Sono oltre 500mila le begonie, le dalie, e le margherite, usate quest'anno per il tappeto di fiori di 1800 metri quadri allestito nella Gran Place di Bruxelles. Migliaia di visitatori sono arrivati nella capitale belga, per ammirare l'opera, visibile fino a domani.

Il tappeto viene allestito ogni due anni, ma questa edizione è anche l'occasione per festeggiare il ventesimo anniversario del riconoscimento della Grand Place tra i siti patrimonio dell'umanità dell'Unesco, e per l'occasione c'è anche un'esposizione floreale nella piazza della Bourse.

Per la prima volta, inoltre, gli organizzatori hanno deciso di consacrare l'edizione a un tema dell'America Latina, adottando la tradizione culturale dei tappeti di fiori dello stato messicano di Guanajuato. Il disegno, ideato dalla giovane designer grafica Ana Rosa Aguilar Aguado, è il più complesso e ricco di particolari nella storia del tappeto fiorito di Bruxelles.