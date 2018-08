Spagna: cede ponte durante un concerto

Oltre 300 persone sono rimaste ferite, di cui cinque in maniera grave, quando una passerella ha ceduto durante uno show rap a Vigo, in Spagna. E' quanto riporta il quotidiano locale Faro de Vigo. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte di domenica. La struttura ha ceduto sotto il peso delle persone, anche se ancora non è chiara la causa, forse un problema strutturale. Alcuni spettatori sono caduti in mare. Secondo testimoni oculari, citati dal quotidiano, la piattaforma di legno è crollata durante la prima canzone del concerto, quando il rapper Rels B ha chiesto alla folla di saltare.