Madrid difende a Strasburgo espulsioni

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Il governo spagnolo di Pedro Sanchez ha deciso di portare avanti l'appello che l'esecutivo dell'ex premier Mariano Rajoy aveva presentato davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo contro la condanna di Strasburgo ai danni della Spagna per l'espulsione immediata di due immigrati africani alla frontiera di Melilla nel 2014. Lo riporta El Pais, che ha avuto accesso a un documento dell'avvocatura di Stato a riguardo.

Il quotidiano spagnolo sottolinea come il ministero della Giustizia abbia tuttavia insistito, ancora questa settimana, sul fatto che la volontà del governo è porre fine a questo genere di rimpatri, anche se per Madrid, non si tratta di "sospenderli e basta" ma bisognerà vedere quale quadro giuridico emergerà dalla sentenza di Strasburgo, attesa per settembre.