Migranti: Sanchez-Merkel per quote eque

(ANSA) - BARCELLONA, 11 AGO - Un approccio condiviso sui migranti con una "equa distribuzione" delle quote. E' quanto è emerso dall'incontro tra il cancelliere tedesco Angela Merkel e il premier spagnolo Pedro Sanchez. I due, che si sono incontrati in Andalusia, si sono impegnati a proporre la loro visione comune al prossimo summit della Ue in Austria. Pochi giorni fa, i due leader hanno concordato un accordo in base al quale la Spagna riprenderà i migranti già registrati che tentano di entrare in Germania attraverso l'Austria. L'accordo è entrato in vigore proprio oggi. Da tempo, Merkel auspica accordi bilaterali con Spagna, Grecia e Italia per fermare la migrazione "secondaria" in Germania, una questione che ha quasi fatto cadere il suo governo. I negoziati con la Grecia e l'Italia sono in corso.