decine di migliaia di nuovo in piazza a Bucarest

In Romania nuove proteste in strada stasera a Bucarest in un weekend di grande tensione. Nella centrale piazza Victoriei, sede del Governo, dopo due ore dall'inizio ufficiale della manifestazione si sono riunite almeno 50.000 persone per protestare contro il governo, nonostante ieri una grande manifestazione sia sfociata in scontri con le forze dell'ordine, centinaia di feriti e accuse alla polizia di aver agito con troppo violenza.

I dimostranti chiedono le dimissioni del governo guidato dalla socialdemocratica Viorica Dancila, e un Paese che sia guidato da politici preparati e senza ombre di corruzione. Ieri nella sola Bucarest oltre 100.000 rumeni della diaspora hanno manifestato nella piazza della Vittoria, sede dell'esecutivo, e nelle strade circostanti. In piazza anche molte famiglie con bambini. La protesta è però degenerata nella tarda serata: la polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti, mentre alcuni dimostranti lanciavano pietre, bottiglie, fumogeni e petardi. Il bilancio è stato di oltre 450 feriti, di cui 65 trasportati con urgenza in ospedale.