Times, controsorpasso Tory su Labour

(ANSA) - LONDRA, 10 AGO - Controsorpasso del Partito Conservatore britannico sull'opposizione laburista, malgrado le spaccature sulla Brexit e le incognite sulla conduzione del negoziato con Bruxelles da parte del governo May, secondo un nuovo sondaggio pubblicato oggi dal Times di Rupert Murdoch.

La rilevazione, frutto di un aggiornamento periodico delle molteplici indagini elettorali dell'istituto YouGov, indica ora i Tories a quota 39%, più o meno stabili rispetto alle scorse settimane, e il Labour di Jeremy Corbyn - dato prevalentemente in vantaggio negli ultimi tempi - ora in calo al 35%. Mentre allarga ulteriormente la forbice a favore di Theresa May sul rivale come figura più adatta alla poltrona di primo ministro.

Corbyn, esponente della sinistra laburista e sostenitore storico della causa palestinese, paga dazio secondo il Times anche per le nuove, recenti polemiche mediatiche sulla sua presunta inazione contro i rigurgiti di antisemitismo.