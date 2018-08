Migranti:Turchia,affonda gommone,9 morti

(ANSA) - ANKARA, 9 AGO - Un gommone carico di migranti è affondato questa mattina al largo delle coste turche nel Mar Egeo uccidendo sette bambini e due donne: lo riporta l'agenzia di stampa Anadolu. Altri quattro migranti sono stati tratti in salvo.

La tragedia è avvenuta al largo di Kusadasi. Non è nota ancora la nazionalità dei migranti, che erano diretti verso le vicine isole greche. L'amministratore del distretto di Kusadasi, Muammer Aksoy, ha detto che tutti i corpi sono stati recuperati e che non ci sono dispersi.