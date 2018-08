Brexit: May contestata in Scozia

(ANSA) - LONDRA, 8 AGO - Non sono mancate le contestazioni contro Theresa May ieri sera a Edimburgo, a conclusione della visita compiuta dalla premier conservatrice britannica in Scozia con l'obiettivo di rassicurare sulla linea negoziale del suo governo in direzione di un divorzio 'soft' dall'Ue. Lo evidenzia oggi il Daily Mirror, tabloid pro-Labour, riferendo dei "boo" riservati all'inquilina di Downing Street da qualche centinaia di manifestanti radunatisi in particolare di fronte all'Università di Edimburgo, sede di uno degli appuntamenti pubblici della giornata, accompagnati da slogan come "Stop Brexit" e da invocazioni alla caduta del governo Tory.

La protesta - lasciata scivolare ieri in secondo piano da media come la Bbc - non è comunque sfociata in alcun incidente e May, protetta dalla sicurezza, è potuta ripartire dall'ateneo a bordo della sua limousine blindata ignorando i contestatori.