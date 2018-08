Onu condanna persecuzioni Rom in Ucraina

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Preoccupa la ''persecuzione sistematica'' da parte di estremisti di destra della comunità Rom in Ucraina. La condanna degli atti di intimidazione e crescente violenza razzista arriva dagli esperti Onu per i diritti che hanno sottolineato, in particolare, le odiose intimidazioni contro i membri più deboli della comunità, donne e bambini. Le violenze, hanno sottolineato Leilani Farha, Fernand de Varennes e Tendayi Achiume, esperti sulle questioni di discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza, sono iniziate nell'aprile scorso in diverse zone del Paese, compresa la capitale Kiev. Alcuni campi Rom sono stato incendiati da membri di gruppi di estrema destra, e gli occupanti sono stati aggrediti e costretti ad abbandonare le loro case. Si tratta, spiegano i rappresentanti Onu ''di un inquietante schema di persecuzione sistematica, aggravato dall'odio e dalla stigmatizzazione che nasce dalla situazione politica ed economica in cui vive il Paese''.