Migranti: 850 morti in mare in 2 mesi

(ANSA) - ROMA, 6 AGO - L' Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha denunciato che nei soli mesi di giugno e luglio sono state 850 le persone morte nel tentativo di attraversare il Mediterraneo, che sta diventando "il tratto di mare più letale del mondo".

L'organizzazione ha inoltre rilevato come a fronte di una diminuzione, rispetto agli anni precedenti, del numero totale di migranti che approdano sulle coste europee "il numero dei morti aumenta in maniera allarmante".

Secondo i dati dell'Unhcr, nei primi sette mesi dell'anno, sono stati circa 60 mila i migranti che hanno tentato di arrivare via mare (la metà dell'anno scorso), di questi 1.500 hanno perso la vita nel Mediterraneo. In particolare a giugno e luglio la percentuale dei morti è stata di una persona su 31, contro l'uno su 49 del 2017.