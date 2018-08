Aereo Svizzera: morti svizzeri,austriaci

(ANSA) - MILANO, 5 AGO - Le vittime dell'incidente aereo in Svizzera sono 11 uomini e 9 donne di età compresa fra 42 e 84 anni: 8 erano coppie e 17 provenivano dalla Svizzera tedesca e francese mentre uno era austriaco. E' quanto è stato spiegato, fra l'altro, in conferenza stampa dalla polizia cantonale dei Grigioni reso noto dalla 'La Regione', uno dei principali quotidiani del Canton Ticino.

In base ai primi accertamenti, l'aereo è precipitato verticalmente a una velocità relativamente elevata: non risultano collisioni in volo, per esempio con un drone, o perdita di pezzi del velivolo. Nella zona dove si è verificato lo schianto i radar hanno avuto difficoltà a seguire gli ultimi movimenti del velivolo.