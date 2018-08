Migranti: l'appello dei 500 per sostenere nave Aquarius

Cinquecento personalità del mondo della politica, della cultura e della società civile, tra cui l'ex premier Enrico Letta, l'attrice Juliette Binoche, il fotografo Yann-Arthus-Bertrand, lo scrittore premio Nobel J.M.G Le Clézio, l'economista Thomas Piketty, lo scrittore Daniel Pennac, l'ex calciatore campione del mondo Lilian Thuram, la giornalista Anne Sinclair, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando,firmano un appello in favore della nave Aquarius di Sos Méditerrannée che questo pomeriggio lascerà il porto di Marsiglia per tornare in mare.

"L'Aquarius riprende il mare, noi firmatari, sosteniamo la sua missione", è l'incipit dell'appello dei 500 pubblicato dal quotidiano Le Monde. E ancora: "L'Aquarius riprende il mare perché esseri umani continuano a morire nel tentativo di fuggire dall'inferno libico. Riprende il mare perché il salvataggio è un suo dovere, una sua responsabilità" ed è anche il "dovere di tutte le altre imbarcazioni che navigano nel Mediterraneo".

"Alcuni" - si prosegue nel testo - dicono che l'Aquarius sarebbe "complice del dramma umanitario che si consuma nel Mediterraneo: è falso. Il suo solo e unico obiettivo è salvare vite in mare: impedire che donne, uomini e bambini anneghino. tutte le sue azioni sono guidate da un solo imperativo, iscritto nel diritto marittimo internazionale: soccorrere persone in pericolo di morte in acque internazionali, il più presto possibile".