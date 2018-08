Italiano scomparso, su Site foto dalla Siria

Il Site, il sito americano che monitora il jihadismo sul web, ha pubblicato i fotogrammi di un video in cui compare Alessandro Sandrini, il bresciano scomparso in Turchia nell'ottobre del 2016, in tuta arancione e sotto la minaccia delle armi che lancia un appello per essere liberato.

Il filmato, di cui si era avuta notizia l'11 luglio scorso, è già nel fascicolo dell'inchiesta della Procura di Roma.

"Due ostaggi, un italiano e un giapponese, compaiono in due video dalla Siria", scrive la direttrice del Site Rita Katz su Twitter. "Uno mostra l'ostaggio italiano davanti a due uomini armati col volto coperto. L'altro mostra un giapponese (identificato dai media come il giornalista Jumpei Yasuda) che indossa una tuta davanti a uomini armati", aggiunge Katz che, in un secondo tweet, dice che "non è chiaro quale gruppo sia dietro l'operazione" e che "i sequestratori sembrano volere un riscatto". Nel video, prosegue Katz, Sandrini afferma che "la situazione è intollerabile" e "deve essere risolta".