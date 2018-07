Trovata donna causa caos a scalo Monaco

(ANSA) - BERLINO, 30 LUG - E' stata trovata la donna di 40 anni che ha seminato il caos nello scalo di Monaco, per avere eluso i controlli di sorveglianza. Al momento dello sgombero del terminal la passeggera sedeva già al suo posto in aereo pronta per il decollo, lo ha reso note un portavoce delle autorità dell'Oberbayern, senza però rivelare ulteriori dettagli.

La donna non è penalmente perseguibile, mentre tre impiegati della ditta appaltatrice dei controlli di sicurezza sono finiti nel mirino degli investigatori e sono stati esonerati dal lavoro.