Campagna Farnesina per viaggiare sicuri

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - In vacanza, ma informati e consapevoli dei rischi che si corrono viaggiando in certe aree geografiche, grazie alle iniziative del ministero degli Esteri. Prende avvio oggi in ventiquattro aeroporti italiani la campagna informativa promossa dall'Unità di Crisi della Farnesina con Assaeroporti, l'associazione dei gestori aeroportuali italiani, ed ENAC, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, che invita gli italiani in partenza per l'estero ad usufruire dei portali "Viaggiaresicuri.it" e "Dovesiamonelmondo.it", per restare aggiornati sull'evoluzione delle condizioni di sicurezza nei Paesi di destinazione delle proprie vacanze estive, e per facilitare l'assistenza in caso di emergenza."I servizi dell'Unità di Crisi - spiega Stefano Verrecchia, Capo dell'Unità di Crisi della Farnesina - sono accessibili anche attraverso una App gratuita per smartphone e tablet. Il nostro invito agli italiani è di scaricarla prima di partire, di continuare a consultare gli avvisi di sicurezza, e di registrarsi sul nostro portale".