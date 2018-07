Ucciso avvocato che difese Milosevic

(ANSA) - BELGRADO, 29 LUG - L'avvocato serbo Dragoslav Ognjanovic, che faceva parte del pool di difensori dell'ex presidente Slobodan Milosevic, è stato ucciso a colpi di pistola a Belgrado. L'agguato è avvenuto ieri sera davanti alla sua abitazione e nell'aggressione è rimasto ferito anche il figlio di 26 anni.

Ognjanovic faceva parte del team di difesa di Milosevic nel processo per crimini di guerra davanti al tribunale internazionale per l'ex Jugoslavia all'Aja. Milosevic morì per un infarto nel 2006 prima che fosse raggiunto un verdetto. Il legale difese anche noti criminali in Serbia. L'ordine degli avvocati ha annunciato uno sciopero di una settimana da domani per protestare contro la sua uccisione e sostiene che l'omicidio "abbia mostrato in modo molto drastico le circostanze in cui gli avvocati in Serbia conducono il loro lavoro". "Questo omicidio è solo l'ultimo di una serie di attacchi contro gli avvocati, molti dei quali rimasti irrisolti", si legge in una nota dove si esortano le autorità a "trovare il killer".