Temporali in Europa, rinfresca

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Temporali a macchia di leopardo stanno dando un po' di refrigerio al nord Europa dopo il caldo record registrato nei giorni scorsi ma, se per Francia, Belgio e Olanda il peggio sembra essere passato, per i Paesi all'estremo nord e a nordest si tratterà solo di una tregua. In ogni caso, a detta degli esperti, eccessi effetto del surriscaldamento globale. "Forti piogge stanno interessando in queste ore e nelle prossime alcune località di Germania, Francia, Gran Bretagna, Belgio e Olanda, dove fino a ieri la colonnina di mercurio ha toccato vertici fino a 38 gradi; rinfrescheranno decisamente l'aria, poi l'estate proseguirà il suo corso, ma probabilmente senza tornare a quei picchi", osserva il meteorologo Rosario Cutuli, del Centro Epson Meteo. Rinfresca nel fine settimana anche in Scandinavia e nei Paesi dell'est, Germania orientale in testa, dove però si prevede un rialzo delle temperature già dalla prossima settimana.